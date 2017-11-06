На форуме молодежи под названием "Я выбираю Актобе" состоялась торжественная церемония вручения именных стипендий акима области студентам высших и среднеспециальных учебных заведений. Аким Актюбинской области Бердыбек САПАРБАЕВ отметил, всего обладателями стипендий стали 285 талантливых и одаренных студентов, в том числе из малообеспеченных семей. -Из-них 220 учащихся вузов получили именные стипендии в размере 140 тысяч тенге и 65 учащихся вузов в размере 80 тысяч тенге, - пояснил Бердыбек САПАРБАЕВ. Кроме того, на форуме состоялось присуждение молодежной премии «Жас Актобе» по номинациям «Лучший комитет по делам молодежи», «Лучший молодой лидер», «Лучший молодой специалист в сфере производства», «Лучший социальный проект» и др. Победителям были вручены премии в размере 100 тысяч тенге. В рамках форума были отмечены бойцы студенческих строительных отрядов и отрядов «Жасыл ел», где председатель республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» Токтар БОЛЫСОВ вручил лучшим из лучших 25 путевок в Астану.