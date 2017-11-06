Жумангельды УРАХАЕВ В редакцию портала "МГ" обратилась племянница пропавшего Жумангельды УРАХАЕВА Марина. Она рассказала, что, по словам ее родителей, последний раз его видели в Уральске. - Он родился 10 января 1959 года. В 1980 году проходил воинскую службу на Украине в городе Львов. Через год приехал в родной Уральск, навестил своего дядю. С ним они тогда побеседовали, поели, он переоделся и ушел, но так и не вернулся. С того дня его никто не видел. Мы предполагаем, возможно, у него произошла потеря памяти, изменил фамилию или имя, - пояснила Марина. Жумангельды УРАХАЕВ находился в розыске более десяти лет. - Моя мама - родная сестра Жумангельды УРАХАЕВА. Вообще их в семье 7 сестер и два брата. Его родные еще во времена Советского союза подавали в розыск, но поиски были прекращены из-за срока давности. Обращались в программу "Жди меня", но, к сожалению, наткнулись на мошенников. Теперь все же хотим продолжить поиски. Тем более его родной отец еще жив, и мы надеемся, что им еще удастся встретиться, - рассказала Марина.