Сегодня здесь по запатентованной авторской технологии производятся материалы как для внешней, так и для внутренней отделки дома. Изделия для отделки фасада дома изготовлены из армированного полистерола – это оконные обрамления, колонны, пелястры, карнизы. Материалы для отделки внутреннего интерьера дома представлены 70 моделями термопанелей, которые придают дорогой эстетический вид. Конкурентная цена продукции достигается за счет конвейерного производства и использования сырья собственной разработки.Особая гордость компании - это полифасад. Разработанная и запатентованная инновационная авторская технология позволяет производить долговечный и низкий по себестоимости материал, который уже завоевал свою нишу на рынке термопанелей для фасадов. Его использование обходится заказчику не дороже использования обычной штукатурки, но имеет несравнимое превосходство по качественным и эстетическим показателям. Также данная технология позволяет осуществлять монтаж термопанелей даже в минусовую температуру.Компании «Полифасад» дает гарантию на отделочные материалы сроком более 50 лет, поскольку стройматериал произведен из модифицированного бетона. Продукция компании «Полифасад» решает сразу две задачи - одновременно осуществляет теплоизоляцию помещения, а также создает оригинальный и неповторимый экстерьер здания, более того, позволяет менять цветовую гамму каждые 10 лет.Для осуществления идеи метода "одного окна" и удобства покупателей компания запускает производство полимерпесчаной черепицы и полистирол-бетона. Материал будет получен из отходов производства путем вторичной обработки сырья и утилизации твердобытовых отходов. Также компания намерена производить фасадную краску, сухие строительные смеси, лакокрасочные материалы, а также сплитерные блоки – то есть все для того, чтобы построить полноценный жилой дом за разумные деньги. При этом специалисты помогут вам нарисовать проект дома, составить ПСД, рассчитать количество и стоимость необходимых материалов, а также порекомендует строительную бригаду, которая займется возведением дома.Гибкая ценовая политика, специальные объектные скидки, индивидуальный подход к решению задач, качественное выполнение взятых на себя обязательств позволяют создать максимально комфортные условия для партнеров компании "Полифасад". Ассортимент предлагаемой продукции позволяет удовлетворить запросы клиентов с различным уровнем потребностей и стилевых пристрастий.

С 15 октября по 15 декабря продукцию компании "Полифасад" можно купить со значительной скидкой на термопанели - 16%, на декорное обрамление окон и декорные изделия - 30%, на 3D-панели - 20%.

Адрес компании: г. Атырау, ул.Атамбаева, 18 , гипермаркет строительных материалов "Master". Телефоны: +7 712 220 77 70, +7 777 500 77 70

Доставка материалов осуществляется во все регионы Казахстана.