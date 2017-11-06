В отношении четырёх жителей с.Жанбай Исатайского района начато досудебное расследование, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - По факту задержания четырех нарушителей с крупной партией запрещенной рыбы начато досудебное расследование по ст. 335 ч.4 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов». Максимальный срок по данной статье - до 5 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Прокурор области Ернат СЫБАНКУЛОВ на своей личной странице в социальной сети Facebook просит местных жителей предложить инструменты и меры по искоренению браконьерства в Атырауской области. - Самым из многочисленных преступлений против собственности в Атырауской области совершается в Исатайском районе. Жители Исатайского района сел Жанбай, Исатай и т.д. издревле занимались промысловым рыболовством. Из поколения в поколение это ремесло передавалось их детям. Поэтому необходимо открыть рабочие места в этих районах. Построить спорткомплексы, спортшколы, кинотеатры, драмтеатры, заводы по выпуску рыбной продукции в данном регионе. Таким же образом надо реализовать эти проекты в Дамбинском сельском округе, - советует пользователь Гибрат МЫРЗАГАЛИ. По словам Ерната СЫБАНКУЛОВА, для наиболее эффективной борьбы с нарушителями в регионе была создана мобильная группа, разработан алгоритм совместных действий правоохранительных органов, работа в этом направлении находится на постоянном контроле прокуратуры Атырауской области. Таким образом, задержание крупной партии незаконной рыбы стало результатом слаженной и эффективной работы всех правоохранительных органов. Напомним, 5 ноября сотрудники Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира в северной части Каспийского моря в районе с.Жанбай была задержана браконьерская байда с 4 местными жителями на борту. У задержанных было изьято более 1 тонны рыб осетровых пород.   Ерлан ОМАРОВ Фото предоставлено РСК