Одна из самых старых школ города - СОШ №31 - трещит по швам. Здание за более чем 60-летнюю историю не видело капитального ремонта. В школе нет актового зала, библиотеки и столовой. Спортивный зал находится в аварийном состоянии. Педагоги говорят, что опасаются, что штукатурка с потолка упадет на глову. - Мы уже давно ждем, чтобы школу снесли. Стены отсырели, косметический ремонт проводить толку нет, - отметили учителя. В городском отделе образования отметили, что в Уральске под снос пойдут здания 33 и 31-й школы. Уже в этом году планируется на их месте начать строительство новых учебных заведений. На месте 31-й школы построят здание, рассчитанное на 800 учащихся, которые будут обучаться в две смены. - Здание СОШ №31 было построено в 1961 году. В 2017 году его признали аварийным. В школе обучалось 402 ученика. На время строительства нового учебного заведения детей переведут в школы №32 и 34. В 32-й школе будут обучаться дети с 5 по 11 класс и в СОШ №34 – ученики начальных классов, - сообщила главный специалист отдела образования г.Уральска Багдагуль Бактыгереева. Стоит отметить, что в список ветхих также включены школы № 21, 22, 45, 32 и 13.