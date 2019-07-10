Иллюстративное фото из архива "МГ" Двое мужчин в возрасте 31 и 32 лет на протяжении длительного времени промышляли в Атырау кражей с объектов коммунальных служб. На днях полицейским удалось их найти. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление краж чужого имущества, в Атырау задержаны двое мужчин. Уже выявлена причастность указанных лиц к 10 фактам краж. Среди фактов краж зарегистрировано 12 комплектов спецодежды компании, занимающейся уборкой города. Свою добычу они успели продать за символичную сумму - 10 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК "Кража".