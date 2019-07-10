По словам очевидцев, по улице Сарыарка района Птицефабрика проводились работы по проведению водопровода. - Тут произошел несчастный случай, при раскопке траншеи туда упал рабочий. Его не заметили и заживо закопали экскаватором. Мужчину нашли на следующий день, он был уже мертв, - рассказали очевидцы. Стоит отметить, что рабочий являлся местным жителем района Птицефабрики. Председатель района Птицефабрики Асылбек Кабесов данный факт подтвердил, а также дополнил, что у погибшего осталась жена и двое детей. - На тот момент меня там не было. Это на самом деле несчастный случай. Мужчину нашли на следующий день после произошедшего. Наемный рабочий - это наш местный житель. Его семье мы выражаем соболезнование, - пояснил Асылбек Кабесов. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что при раскопках траншейной ямы по улице Сарыарка был обнаружен труп мужчины 64 лет. - По данному факту Зачаганским отделом полиции начато досудебное расследование по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности", - дополнили в ведомстве.