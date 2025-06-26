Двух судей Верховного суда освободили от должностей

На рассмотрение Сената внесено представление главы государства об освобождении от должности судьи Верховного суда Досжана Амира в связи с уходом в отставку. Судья достиг пенсионного возраста, был председателем ряда областных судов. Досжан Сарманкулулы пользуется заслуженным авторитетом в судейском сообществе, является председателем Совета судей Казахстана.

Еще один судья Верховного Суда Нурбаев Герман Каримович, постановлением Пленума экономического суда «Содружеств независимых государств» от 10 июня 2025 года избран председателем экономического суда Содружества независимых государств.







