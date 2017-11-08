Более 34 тысяч алматинцев и гостей южной столицы приняли участие в очищении мест отдыха в природоохранной зоне. Эта цифра – абсолютный рекорд за прошедшие три года.

Акция завершила работу в сезоне 2017 рекордно высоким количеством участников. Экомарафон при поддержке Общественного фонда «Бауыржан», акимата Алматы, Иле-Алатауского Национального парка, и Tele2 Казахстан проводился с июня по октябрь в ущельях Алма-Арасан и Бутаковка.- Мы уже третий год подряд проводим акцию «Охота на мусор» в Алматы и традиционно получаем очень теплые отзывы как от участников, так и от отдыхающих, которые замечают значительные улучшения в экологическом состоянии алматинских гор. Мы с радостью повторим акцию и в будущем году, и, возможно, расширим территорию проведения. Все это делаем с одной целью – прививать привычку сохранять и заботиться о тех красотах, которые нас окружают, - прокомментировалКонтейнеры с мусором, по словам организаторов, наполнялись с завидной быстротой: их вывозили по два раза в неделю. В общей сложности во время акции было вывезено из Бутаковского и Алма-Арасанского ущелий более 75 тонн мусора. Участники акции поощрялись памятными призами и сувенирами от Tele2, но в большей степени ими двигал энтузиазм. - Мы всей семьей уже во второй раз принимаем участие в этой акции. Получили приз – интернет-трафик. Это, конечно, приятно и полезно, но мы больше старались за идею. Это отличная задумка, давно пора приучить каждого, кто отдыхает в наших горах, соблюдать чистоту, - поделился мнением один из участников «Охоты на мусор».