Более 34 тысяч алматинцев и гостей южной столицы приняли участие в очищении мест отдыха в природоохранной зоне. Эта цифра – абсолютный рекорд за прошедшие три года.- Мы уже третий год подряд проводим акцию «Охота на мусор» в Алматы и традиционно получаем очень теплые отзывы как от участников, так и от отдыхающих, которые замечают значительные улучшения в экологическом состоянии алматинских гор. Мы с радостью повторим акцию и в будущем году, и, возможно, расширим территорию проведения. Все это делаем с одной целью – прививать привычку сохранять и заботиться о тех красотах, которые нас окружают, - прокомментировал директор PR департамента Altel и Tele2 Олжас Бибанов. Контейнеры с мусором, по словам организаторов, наполнялись с завидной быстротой: их вывозили по два раза в неделю. В общей сложности во время акции было вывезено из Бутаковского и Алма-Арасанского ущелий более 75 тонн мусора. Участники акции поощрялись памятными призами и сувенирами от Tele2, но в большей степени ими двигал энтузиазм. - Мы всей семьей уже во второй раз принимаем участие в этой акции. Получили приз – интернет-трафик. Это, конечно, приятно и полезно, но мы больше старались за идею. Это отличная задумка, давно пора приучить каждого, кто отдыхает в наших горах, соблюдать чистоту, - поделился мнением один из участников «Охоты на мусор». Лицензия 16015423 от 16 октября 2016 выдана Министерством информации и коммуникации РК. Новости Компаний.
Вам может быть интересно
Право на лень: почему ничегонеделание на самом деле делает нас продуктивнее
Разбираемся, как легализовать паузу в своем графике и почему это жизненно необходимо для вашей психики.
Код доступа: как стать "своим" для каждого знака зодиака
Построить глубокие отношения невозможно без доверия, но универсального ключа к нему не существует.
Назначен новый глава Авиационной администрации: ждать ли казахстанцам прямых рейсов в Америку?
Главным исполнительным директором АО "Авиационная администрация Казахстана" назначен американец Майкл Дэниел.
22 миллиона в коробке: как казахстанца втянули в фальшивую спецоперацию после звонка "из органов"
Под видом спасения депозита мошенники разыграли перед мужчиной целый спектакль, заставив его собрать все накопления и отправить их преступни...
Шквал, град и сильные ливни: непогода ждет жителей западного Казахстана 5 мая
Синоптики предупреждают о грозах, усилении ветра и граде сразу в нескольких областях.
Участок улицы перекроют 7 мая в Уральске
Дорогу перекроют из-за ремонта теплосетей.
Поймать, пометить и отпустить: зачем в Казахстане начинают массовый вылов каспийских тюленей?
Инициатива направлена на поддержку научных исследований и восстановление природных популяций.
"Быть или не быть": президент озвучил новые задачи для кабмина
Глава государства потребовал немедленно прекратить инертность в реализации цифровых реформ и внедрить систему жесткого учета во всех госорга...
Антилидеры по суицидам: какие регионы Казахстана оказались в зоне риска
После двух лет снижения ситуация по самоубийствам в стране вновь ухудшается.