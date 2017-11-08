Галина БОШЕНЯТОВА вправе вновь пройти необходимых специалистов и подать документы на получение инвалидности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Ардак МУКАНОВОЙ, в 2016 году Галине БОШЕНЯТОВОЙ была присвоена третья группа инвалидности из-за болезни эпилепсией. - В 2017 году, когда к нам вновь попали документы Бошенятовой, то в амбулаторной карте не было записей о том, что она в течение года получала стационарное лечение и противосудорожные препараты. Также отсутствовали сигнальные листы от скорой помощи. Когда человеку присваивается инвалидность, мы смотрим в первую очередь на то, какое лечение она получает, какие процедуры проходила весь год и на заключение специалистов поликлиники. Но, видимо, после получения инвалидности женщина не посещала поликлинику, - пояснила Ардак МУКАНОВА. - Когда она в мае этого года стала проходить обследование, то ЭЭГ показало, что ухудшений у нее нет. Теперь для получения инвалидности женщине необходимо вновь пройти обследование и получить записи в амбулаторную карту, на которые смотрит комиссия в управлении соцпрограмм для вынесения решения о продлении инвалидности. Напомним, Галина БОШЕНЯТОВА была лишена пособия по инвалидности 3 группы, которое она получала из-за приступов эпилепсии. Врачи заявили женщине, что она здорова и дееспособна, несмотря на участившиеся приступы. Сейчас женщина вместе с 5-летним сыном остались без средств для существования, так как из-за болезни ее увольняют с работы.  