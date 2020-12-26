Нурлан Иманалин Как сообщили в антикоррупционной службе Актюбинской области, Нурлана Иманалина обвили в том, что вместе с директором ТОО «Ақ Саток» Койбагаровым путем мошенничества похитили бюджетные средства в в сумме 60,7 миллионов тенге. Преступление было совершено при строительстве школы на 320 мест в селе Сагашили Мугалжарского района. Также в сообщении говорится, что, злоупотребляя должностными полномочиями, бывший чиновник необоснованно вернул частной компании 3% суммы, предназначенной для обеспечения исполнения обязательств по договору о госзакупках - 22,4 млн тенге, притом, что компания не выполнила все работы на объекте. Кроме того, в деле Нурлана Иманалина есть еще одна статья - неповиновение законному требованию сотрудников полиции в период ЧП и угроза применения насилия в отношении полицейских при исполнении ими своих служебных обязанностей. Рассмотрев дело, суд приговорил бывшего чиновника к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в госорганах. Его подельник Койбагаров – директор строительной фирмы, получил 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в коммерческих организациях в течение 10 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.