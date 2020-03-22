Марат Токжанов возглавил район Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Экс-замакима Актюбинской области возглавил район ЗКО   Акимом района Байтерек назначен Токжанов Марат Лукпанович. Марат Токжанов родился в 1965 году в Западно-Казахстанской области. Образование – высшее. Окончил Карагандинский государственный университет, Казахскую государственную юридическую академию и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям «Преподаватель истории и обществоведения» и «Юрист». Магистр экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1990 году учителем школы-интерната города Сатпаев. В разные годы работал: − ассистентом кафедры политической истории Западно-Казахстанского сельскохозяйственного института, старшим научным сотрудником Института археологии Министерства образования и науки Республики Казахстан; − главным специалистом, начальником отдела Алматинского городского управления информации и общественного согласия; − начальником отдела по защите государственных секретов и кадрам Комитета по государственным материальным резервам МЭИТ РК; − начальником отдела департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК; − начальником управления юстиции г. Темиртау; − заместителем акима г. Уральска; − акимом Чингирлауского района Западно-Казахстанской области, − руководителем управления внутренней политики Западно-Казахстанской области, руководителем управления образования ЗКО; − руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области; − заместителем акима Западно-Казахстанской области; − заместителем председателя Федерации профсоюзов РК. До настоящего назначения работал заместителем акима Актюбинской области. Напомним, ранее должность акима района Байтерек занимал Асхат Шахаров, он был назначен 16 марта акимом Актобе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.