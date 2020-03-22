20 марта в Атырау из Объединенных Арабских Эмиратов прибыли 126 казахстанских пассажиров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
20 марта в 22.30 пассажиры, прибывшие рейсом № 5044 "Шарджа-Атырау", были осмотрены на специальном санитарном пункте аэропорта.
106 пассажиров являются жителями Атырауской области, только один - гражданин Российской Федерации, а оставшиеся двадцать - из других регионов страны. Пятилетний ребенок является гражданином Российской Федерации. Несмотря на то, что он родился в соседней стране, его родители являются гражданами Республики Казахстан.
Соотечественники прибыли из неопасной страны, относящейся к 2 категории риска коронавируса. По прибытию из аэропорта они прошли тщательную проверку .
По словам руководителя областного управления здравоохранения Байтоллы Газизова, все пассажиры находятся в хорошем состоянии.
- Из города Шарджа ОАЭ в Атырау приехали граждане нашей страны. Все они прошли специальную проверку. Состояние удовлетворительное, пассажиры взяты на контроль, - сообщил руководитель управления.
Стоит отметить, что в Атырау фактов заражения коронавирусом не зарегистрировано. В медицинских организациях имеются необходимые медикаменты. По всем вопросам жители могут обратиться в колл-центр по номеру 98-02-92 или через сеть WhatsApp по номеру 8778 007 20 21.
Недавно, в городе Нур-Султан состоялся онлайн-брифинг с участием исполняющего обязанности председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастана Рыспекова. Д.Рыспеков сообщил, что с 18 по 23 марта было предусмотрено 19 чартерных рейсов для возвращения казахстанских туристов в страну. В своем выступлении он отметил, что чартерные рейсы совершаются в ряде городов Казахстана (включая Атырау).В дальнейшем никаких чартерных рейсов в Атырау не планируется.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз. На 22 марта в Казахстане выявлено 56 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, 31 в Нур-Султане и 22 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.