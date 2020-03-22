Иллюстративное фото из архива "МГ" Управление занятости и социальных программ насчитало около 500 семей-должников. - В суд мы на них не подаем, ведем разъяснительную работу, - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области Булбул Елеусинова. - В 2019 году по области 19866 малообеспеченных семей получили адресную социальную помощь, сумма составила 10,6 млрд тенге. С повышением с 1 января 2020 года пособий семьям, имеющих 4 и более детей, число жителей, которые получают АСП, сократилось. Такими пособиями теперь пользуются всего 4,5 тысяч семей. В первом квартале им выделили 483,3 млн тенге. В связи с введением чрезвычайного положения документы на АСП у новых претендентов принимают только в электронном виде, дистанционно. Работники центров занятости будут их обзванивать, перепроверять данные по телефону. В случае сокрытия доходов, на 6 месяцев им приостановят выплату пособий, предупредили в органах соцзащиты. Малоимущие семьи с детьми от 1 года до 6 лет с 1 января, кроме пособий, получают продуктовые наборы и гигиениеческие средства. Только в 1-м квартале бюджет выделил на это 86,5 млн тенге. Однако проблемой остается льготный проезд в общественном транспорте, который по закону полагается детям из малообеспеченных семей. В Актобе деньги на карты школьников поступят только 5 апреля за 2 квартал, за 1-й их так и не дали. Как этими картами будут пользоваться, еще неясно, в большинстве актюбинских автобусов нет валидаторов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.