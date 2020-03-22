Всего в Казахстане подтверждено 56 случаев заражения Covid-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще пять случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане Иллюстративное фото из архива "МГ" Один случай заражения коронавирусом был выявлен 21 марта. Уже 22 марта в Казахстане выявили ещё два случая заражения коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения. - Все эти случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в Нур-Султане, – говорится в информации. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменили пятничный намаз. На 22 марта в Казахстане выявлено 56 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, 31 в Нур-Султане и 22 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  