Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба, на 18 апреля 9.30 (по времени Нур-Султана) в Казахстане зарегистрировано еще 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане – 4, в Алматы – 9, в Шымкенте – 11, в Туркестанской области – 1, в Актюбинской области -2, в Атырауской области – 4, в Жамбылской области – 4, в Западно-Казахстанской области – 6, в Павлодарской области – 2, в Карагандинской области -2. В оперативном штабе сообщили, что по первому случаю заболевания Covid-19 в ЗКО, пациентка является 35-летней жительницей Уральска. Больная была госпитализирована в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы. - Остальные 5 граждан, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, это жители Западно-Казахстанской области, работающие по вахтовому методу в Российской Федерации. На посту "Таскала" санитарно-карантинном пункте пропуска эпидемиологами при проведении анкетирования и дистанционной термометрии у двоих граждан наблюдалось повышение температуры тела. Согласно алгоритму действий, была вызвана скорая помощь их госпитализировали в провизорный стационар. А у других 3 граждан никаких жалоб на здоровье не было. Согласно постановлению, они были направлены в карантинный стационар, - отметили в штабе. - По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 6 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Всего в стране подтверждено 1 591 случаев, из них: - в Алматы – 504, - в Нур-Султане – 350, - в Кызылординской области – 143, - в Карагандинской области – 89, - в Акмолинской области – 81, - в Атырауской области – 76, - в Жамбылской области – 58, - в Шымкенте – 57, - в Туркестанской области – 57, - в ЗКО – 39, - в Алматинской области – 37, - в СКО – 29, - в Актюбинской области – 25, - в Павлодарской области – 17, - в Мангистауской области – 12, - в Костанайской области – 9, - в ВКО – 8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.