15 тысяч тенге за комуслуги будут возмещены определенным категориям граждан, проживающих в регионах, закрытых на карантин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Уральска будут получать одну квитанцию за комуслуги Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработан механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг. В министерстве пояснили, в регионах, где введен карантин, акиматом на лицевые (абонентские) счета потребителей ежемесячно будут направляться по 15 тысяч тенге в течение двух месяцев. На основании предложений государственных органов определены следующие категории получателей: 1) инвалиды 1, 2, 3-х групп; 2) семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 3) многодетные семьи; 4) инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 5) семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка; 6) пенсионеры с минимальной пенсией и менее; 7) граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры. Для получения выплаты потребителю необходимо через информационные системы или call-центр подать заявку в акимат с указанием ИИН, социального статуса и данных по лицевому счету. Акимат проверяет предоставленные данные, и в случае достоверности производит перечисление средств на лицевой (абонентский) счет потребителя коммунальных услуг. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 18 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1593, вылечились 361 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.