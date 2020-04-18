Пациентка также возмущена тем, что родные из-за запрета властей не могут передать ей зубную пасту, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщина умерла в кабинете УЗИ в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Атыраучанин Алибек (имя мужчина попросил изменить, так как боится последующей от родных и знакомых неприязни) обратился в редакцию «Мой ГОРОД» в надежде достучаться до оперативного штаба и инфекционной больницы Атырау. Алибек пожаловался на плохое кормление сестры, которая сейчас находится в областной инфекционной больнице. Родной человек жалуется на то, что ее кормят только кашей и хлебом, и что не дают передать обычные гигиенические принадлежности. - Она поступила туда 16 апреля ночью. С тех пор мы на связи. Она жалуется, что ее кормят только манкой и овсянкой, да еще лишь одним куском хлеба. Раньше сестра была на карантине в общежитии колледжа, там, говорит, хорошо кормили, - сообщил Алибек. Тогда атыраучанин позвонил в оперативный штаб с вопросом – можно ли принести передачку сестре. Но в оперативном штабе сухо ответили: вообще передачек не принимают. «МГ» связался с облздравом. В пресс-службе сообщили, что кормят в упомянутой больнице хорошо. - А еще они говорят что всем обеспечивают, но гигиеническими средствами-то нет (прокладки, зубная паста, щетка). В палате у них нет даже антисептика, - жалуется Алибек. – А насчет еды: врачи сами сказали моей родственнице, что надо побольше кушать и что на голодный желудок нельзя принимать таблетки. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 18 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1593, вылечились 361 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлилидо 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА