По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков, днем +14, ночью +9. В Атырау переменная облачность, днем 22 градуса тепла, ночью +9. В Актобе дождь, днем +20, ночью до +8 градусов. В Актау солнечно, днем 20 градусов выше нуля, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.