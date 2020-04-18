‍У самого полицейского тест на covid-19 оказался отрицательным, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Двое заболевших коронавирусом в ЗКО оказались близкими родственниками сотрудника департамента полиции Как стало известно, оба заболевшие прибыли в ЗКО из Российской Федерации. В пресс-службе департамента полиции ЗКО информацию подтвердили. Однако должность работника называть отказались. - Наш сотрудник сам позвонил и сообщил, что у двоих его родственников обнаружен коронавирус. Сам сотрудник департамента и все контактные также сдали тест на наличие коронавирусной инфекции. Ни у кого из них коронавирус не обнаружен. В здании департамента полиции уборщицы и сотрудники провели полную дезинфекцию, - рассказал пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков. Также он отметил, что все сотрудники, контактировавшие с их работником, также сдали тест на коронавирус. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.