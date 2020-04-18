Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба, на 18 апреля 22.30 (по времени Нур-Султана) в Казахстане зарегистрировано еще 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане -1, в Алматы – 1, в Костанайской области - 6, в Западно-Казахстанкой области - 7. В оперативном штабе сообщили, все семь граждан, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция, это жители Западно-Казахстанской области, работающие по вахтовому методу в РФ. Самому младшему из них 20 лет, самому старшему 47 лет. - У прибывших на посту "Таскала" в санитарно-карантинном пункте пропуска эпидемиологами была проведена бесконтактная термометрия. Жалоб и повышения температуры не было. Затем, их госпитализировали в карантинный стационар. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 7 пациентов был уточнен диагноз COVID-19, - пояснили в оперативном штабе. - Больные были перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Всего в стране подтверждено 1 630 случаев, из них: - в Алматы - 506, - в Нур-Султане - 366, - в Кызылординской области - 143, - в Карагандинской области - 89, - в Акмолинской области - 81, - в Атырауской области - 76, - Жамбылской области - 58, - в Шымкенте - 58, - в Туркестанской области - 57, - в ЗКО - 46, - в Алматинской области - 41, - в СКО - 29, - в Актюбинской области - 27, - в Павлодарской области - 18, - в Костанайской области - 15, - в Мангистауской области - 12, - в ВКО - 8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.