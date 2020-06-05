Иллюстративное фото из архива "МГ" В телеграм-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве РК сообщили, что 4 июня умер 62-летний мужчина из Карагандинской области, 63-летняя женщина из Павлодарской области, 76-летняя женщина из г. Нур-Султан и 70-летняя женщина из Шымкента. Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 в Казахстане скончалисьчеловека.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.