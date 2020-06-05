В ДЧС Атырауской области сообщили, что сообщение о пожаре на заправке поступило в 07.58. Около 9.00 пожар был ликвидирован. По словам сотрудника ДЧС, произошёл хлопок газовоздушной смеси, а затем взрыв. Пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницу. На месте работает оперативно-следственная группа департамента полиции. Другие подробности выясняются.

