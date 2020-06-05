Рано утром жители города слышали взрыв, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автоцистерна горела в Атырау (видео) В ДЧС Атырауской области сообщили, что сообщение о пожаре на заправке поступило в 07.58. Около 9.00 пожар был  ликвидирован. По словам сотрудника ДЧС,  произошёл хлопок газовоздушной смеси, а затем взрыв. Пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницу. На месте работает оперативно-следственная группа департамента полиции. Другие подробности выясняются.

