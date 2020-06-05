Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,0%. В разрезе регионов: город Алматы - 49 (1,8%) Карагандинская область - 48 (4,7%) город Нур-Султан - 35 (1,5%) Западно-Казахстанская область - 22 (2,9%) город Шымкент - 15 (1,7%) Алматинская область - 11 (2,7%) Мангистауская область - 11 (3,6%) Атырауская область - 10 (0,9%) Восточно-Казахстанская область - 9 (5,7%) Жамбылская область - 7 (1,7%) Актюбинская область - 6 (1,6%) Акмолинская область - 5 (3,0%) Павлодарская область - 5 (2,2%) Туркестанская область - 5 (1,3%) Костанайская область - 4 (2,1%) Кызылординская область - 3 (0,7%) Всего в стране выявлено 12312 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 6606 человек. Летальных случаев - 52. Что касается ЗКО, то в нашей области число зараженных КВИ достигло 776, 344 человека из них после выздоровления выписаны из больницы, и один летальный случай.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.