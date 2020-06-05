Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима г.Аксай Доскана Кузенбаева, ремонт и благоустройство ряда аксайских улиц ожидается и в 2021-2022 годах. Проектно-сметная документация уже готова на капитальный ремонт 17 улиц Кызылтала. - В проекте предусмотрено асфальтирование дорог и тротуаров, водоотведение, разметка дорог и установка дорожных знаков. Сумма проекта – 1 миллиард 200 миллионов тенге. Разработан сметно-финансовый расчет на средний ремонт дорог 4 микрорайона - сумма проекта 664 миллиона 131 тысяча тенге. Ожидается благоустройство улиц: Бурлинская, Батыс (Западная), Луговая (от ул. Әл-Фараби до Южной объездной), Степной переулок (от ул. Бурлинская до ул. Железнодорожной). В благоустройство входит асфальтирование дорог и тротуаров, водоотведение, освещение, установка дорожных знаков и разметка дорог, - сообщил аким города. Как стало известно, капитальный ремонт ждет улицы Мостовая, Еңбеқші (Трудовая), Зерде (Рабочая). - В текущем году ведутся работы по разработке ПСД на строительство дорог микрорайонов Строительный-3 и Строительный-1 в Кызылтале и на строительство подъездной и внутрипоселковых дорог Аралтала. Разработчик – ТОО «М-Проект Астана». Реализация проекта планируется в 2022-2023 годах, - дополнил Доскан Кузенбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.