Группа была задержана 3 июня сотрудниками ДКНБ по Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

На сайте КНБ РК сообщается, что члены группы были представителями спортивной среды и предположительно деструктивных религиозных течений.

Участники преступной группы причастны к вымогательству денежных средств с предпринимателей региона, «выбиванию» долгов и причинению телесных повреждений.

- В результате задержаны 5 активных участников группировки, отдельные из которых придерживаются «воровской» идеологии и поддерживают контакты с пособниками транснациональных преступных сообществ. В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты три единицы различных видов оружия и боеприпасы к ним, - говорится на сайте КНБ РК.

Трое задержанных лиц водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Двое допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

