В течение трех лет городские фонтаны будет обслуживать ТОО "Жайык жарыгы", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На территории Уральска функционируют 25 фонтанов. Однако, по словам горожан, несмотря на то, что началось лето и установилась достаточно жаркая погода, большинство из них все сухие.
– Обычно в мае в городе запускают фонтаны. Но в этом году что-то городские власти не торопятся их подключать. Я живу в шестом микрорайоне, и частенько выхожу гулять с детьми на площадь Первого Президента. В жаркую погоду возле фонтанов веет прохладой, да и детям нравится. В этом году наблюдаем только сухие и грязные фонтаны, - говорит местная жительница Сауле Исмагулова.
Кроме этого, уральцы возмущены и состоянием фонтанов. Они говорят, что многие из них находятся в ненадлежащем виде, а кое-где отваливается плитка.
– Фонтаны должны придавать вид городу, дополнять его красоту, украшать своим видом, чтобы люди могли не только отдохнуть возле них, но насладиться красотой. А у нас что? В прошлом году фонтаны были грязные, вода зеленая, плитки отваливались, плавал мусор. К примеру, посмотрите на фонтан на площади имени Чапаева, профлистом весь заколочен, плитка отваливается. Лучше б совсем их не делали, чем потом вот так забросить. Я думаю, что администрации нашего города стоит уделить немного внимания на это, - говорит пенсионерка Людмила Степанова.
Выяснилось, что причиной задержки подключения фонтанов стали затянувшиеся конкурсные процедуры по определению подрядчика, который будет обслуживать их.
– По городу Уральск на 12 объектах функционируют 25 чаш фонтанов. 11 из них находятся на площади Первого Президента. С каждым годом в связи с конкурсными процедурами процесс запуска фонтанов затягивается. В этом году обслуживать и содержать фонтаны будет ТОО "Жайык жарыгы", договор заключен на три года, выделено 217 млн тенге. Они уже приступили к своим обязанностям, запустили фонтан на площади М.Маметовой, в сквере Ж.Молдагалиева, четыре фонтана на новой площади. На этой неделе планируем запустить фонтаны напротив департамента полиции, два фонтана в сквере Чернобыльцев в районе Ремзавода, два фонтана в микрорайоне Женис, напротив бассейна "Жайык самалы", и фонтан в мирорайоне Конаева. Остальные будем запускать постепенно, - рассказал главный специалист отдела ЖКХ Орынбасар Бисенгалиев.
Стоит отметить, что в обязанности обслуживающей компании входит постоянная чистка, мойка, слив, заполнение, замена кафельных плит и мелкий ремонт фонтанов.
По словам Орынбасара Бисенгалиева, состояние фонтанов действительно с каждым годом ухудшается. В связи с этим в 2020 году запланирован ремонт
трех фонтанов - на площади Чапаева в районе железнодорожного вокзала, на площади С.Датова напротив областного маслихата и на площади Пушкина на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Пугачева. Сейчас проводятся конкурсные процедуры, подрядчик еще не определен.
