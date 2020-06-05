В течение трех лет городские фонтаны будет обслуживать ТОО "Жайык жарыгы", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 217 млн тенге выделено на обслуживание фонтанов в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории Уральска функционируют 25 фонтанов. Однако, по словам горожан, несмотря на то, что началось лето и установилась достаточно жаркая погода, большинство из них все сухие. – Обычно в мае в городе запускают фонтаны. Но в этом году что-то городские власти не торопятся их подключать. Я живу в шестом микрорайоне, и частенько выхожу гулять с детьми на площадь Первого Президента. В жаркую погоду возле фонтанов веет прохладой, да и детям нравится. В этом году наблюдаем только сухие и грязные фонтаны, - говорит местная жительница Сауле Исмагулова. Кроме этого, уральцы возмущены и состоянием фонтанов. Они говорят, что многие из них находятся в ненадлежащем виде, а кое-где отваливается плитка. – Фонтаны должны придавать вид городу, дополнять его красоту, украшать своим видом, чтобы люди могли не только отдохнуть возле них, но насладиться красотой. А у нас что? В прошлом году фонтаны были грязные, вода зеленая, плитки отваливались, плавал мусор. К примеру, посмотрите на фонтан на площади имени Чапаева, профлистом весь заколочен, плитка отваливается. Лучше б совсем их не делали, чем потом вот так забросить. Я думаю, что администрации нашего города стоит уделить немного внимания на это, - говорит пенсионерка Людмила Степанова. Выяснилось, что причиной задержки подключения фонтанов стали затянувшиеся конкурсные процедуры по определению подрядчика, который будет обслуживать их. – По городу Уральск на 12 объектах функционируют 25 чаш фонтанов. 11 из них находятся на площади Первого Президента. С каждым годом в связи с конкурсными процедурами процесс запуска фонтанов затягивается. В этом году обслуживать и содержать фонтаны будет ТОО "Жайык жарыгы", договор заключен на три года, выделено 217 млн тенге. Они уже приступили к своим обязанностям, запустили фонтан на площади М.Маметовой, в сквере Ж.Молдагалиева, четыре фонтана на новой площади. На этой неделе планируем запустить фонтаны напротив департамента полиции, два фонтана в сквере Чернобыльцев в районе Ремзавода, два фонтана в микрорайоне Женис, напротив бассейна "Жайык самалы", и фонтан в мирорайоне Конаева. Остальные будем запускать постепенно, - рассказал главный специалист отдела ЖКХ Орынбасар Бисенгалиев. Стоит отметить, что в обязанности обслуживающей компании входит постоянная чистка, мойка, слив, заполнение, замена кафельных плит и мелкий ремонт фонтанов. По словам Орынбасара Бисенгалиева, состояние фонтанов действительно с каждым годом ухудшается. В связи с этим в 2020 году запланирован ремонт трех фонтанов - на площади Чапаева в районе железнодорожного вокзала, на площади С.Датова напротив областного маслихата и на площади Пушкина на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Пугачева. Сейчас проводятся конкурсные процедуры, подрядчик еще не определен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  