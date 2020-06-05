Строительство 20 трехэтажных 6-квартирных домов началось в начале июня. По проекту в эксплуатацию новые квадратные метры планируют сдать в марте 2021 года. На реализацию проекта по государственной программе "Нурлы жер" было выделено 1,7 млрд тенге. - В районе насчитывается порядка 900 очередников. Квартиры в первую очередь будут выдаваться им. Сейчас все идёт по плану, - пояснил руководитель районного отдела строительства Ербол Исеев. На строительную площадку привлекли 100 рабочих, 50% из которых - это местное население. В основном это те, кто в период пандемии временно остался без работы. Строительными материалами и техникой, по словам подрядчика, они обеспечены, поэтому работы ведутся согласно плана. - Все стройматериалы мы закупили. Сейчас работы выполнены на 20%. Одновременно начато строительство нескольких домов. Все они будут трехэтажными. Общая площадь участка 3,5 гектара, - рассказал заместитель директора подрядной организации Амангельды Иманов. Площадь каждого дома будет составлять 682 кв. м жилья, куда заедут новоселы уже в марте следующего года. Также в планах на этом не заканчивать и построить тут в общей сложности 40 трехэтажек со всеми социальными объектами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.