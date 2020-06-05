Фото из архива "МГ" В первую очередь будут запущены рейсы сообщением «Атырау-Шымкент» и «Шымкент - Атырау». Авиаперевозками будет заниматься казахстанская авиакомпания FlyArystan. Отметим, что АО «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау», по инициативе акимата Атырауской области, в целях обеспечения населения области доступными авиабилетами начала переговоры с авиакомпанией FlyArystan. Стороны уже обсудили детали соглашения и планируется подписание контракта о запуске регулярных пассажирских авиарейсов с города Атырау. В перспективе авиакомпания намерена открыть рейсы по всем направлениям территории РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.