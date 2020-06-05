Всего за месяц западноказахстанцы получили 20 тысяч государственных услуг, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители ЗКО смогут менять водительское удостоверение не выходя из дома Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", чаще всего жители области обращаются в центры обслуживания населения для оформления удостоверений личности и паспортов. По подсчетам специалистов, в нашей области было выдано более трех тысяч удостоверений личности и паспортов. На втором месте - перерегистрация авто. Если по Казахстану оказано более 118 тысяч таких услуг, то в нашей области эта цифра составляет три тысячи. На третьем месте - регистрация недвижимости. За такой услугой обратились более 56 тысяч казахстанцев, среди которых две тысячи жителей ЗКО. Замена и выдача водительских удостоверений также пользовалась спросом у казахстанцев. В мае этого года было выдано более 30 тысяч документов, в ЗКО тысяча человек получили водительское удостоверение. На пятом месте - оформление социальных выплат, среди которых большую часть составляет оформление документов на пособие по беременности и родам. Такую услугу смогли получить более 20 тысяч беременных женщин Казахстана, в ЗКО - 1500. Стоит отметить, что всего жители нашей области за месяц получили более 20 тысяч госуслуг, а в Казахстане - 645 тысяч. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  