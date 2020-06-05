Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", чаще всего жители области обращаются в центры обслуживания населения для оформления удостоверений личности и паспортов. По подсчетам специалистов, в нашей области было выдано более трех тысяч удостоверений личности и паспортов. На втором месте - перерегистрация авто. Если по Казахстану оказано более 118 тысяч таких услуг, то в нашей области эта цифра составляет три тысячи. На третьем месте - регистрация недвижимости. За такой услугой обратились более 56 тысяч казахстанцев, среди которых две тысячи жителей ЗКО. Замена и выдача водительских удостоверений также пользовалась спросом у казахстанцев. В мае этого года было выдано более 30 тысяч документов, в ЗКО тысяча человек получили водительское удостоверение. На пятом месте - оформление социальных выплат, среди которых большую часть составляет оформление документов на пособие по беременности и родам. Такую услугу смогли получить более 20 тысяч беременных женщин Казахстана, в ЗКО - 1500. Стоит отметить, что всего жители нашей области за месяц получили более 20 тысяч госуслуг, а в Казахстане - 645 тысяч. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.