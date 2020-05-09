Иллюстративное фото из архива "МГ" В Оперативном штабе Госкомисии сообщили, что коронавирусная инфекция обнаружена у жителей Западно-Казахстанской области, работающих вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз. В связи с прибытием с соседнего региона были госпитализированы в карантинные стационары и взяты пробы на лабораторные исследования. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. - Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - уточнили в Оперативном штабе Госкомисии. По состоянию на 9 мая в области выявлено 224 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 80. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.