Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова объяснила, почему в регионах с относительно благополучной эпидситуацией не возобновляют традиционное обучение в школах. Основные причины – дети в силу возраста не могут строго соблюдать все сантребования, создать оптимальные условия в классах зимой сложно. По словам Айжан Есмагамбетовой, эпидситуация часто меняется, и регион, который сегодня находится в "зелёной" зоне, может уже завтра оказаться в "жёлтой". Заболеваемость КВИ за последние месяцы значительно выросла во всех регионах, независимо от того, к какой зоне они относятся. - Все правила, которые прописаны в нормативно-правовых актах и направлены на предупреждение передачи, распространения КВИ, не дадут никакого результата, если они не будут выполняться. И вы, наверное, все со мной согласитесь – быть уверенными, что дети в школах будут выполнять все эти требования, достаточно сложно. В виду своего развития, поведения, как правило, дети подвержены неисполнению требований, которые направлены на профилактику, – сказала Айжан Есмагамбетова. Она добавила, что сегодня сложно обеспечить проветривание в школах, поскольку окна открываться не будут, а работа вентиляции сможет обеспечить только безопасный воздухообмен. Подключение школ к отоплению также сказывается на уровне влажности воздуха. - Мы ратуем за то, чтобы дети занимались в стенах школы, мы больше привержены к традиционной форме обучения. Но, тем не менее, во главе угла стоит безопасность детей. Школы – это такие же объекты массового скопления, правила, установленные санврачами, едины и мы обязаны их исполнять, – отметил вице-министр образования и науки Рустем Бигари. Дистанционное обучение в Казахстане продолжается с четвёртой четверти прошлого учебного года. Для некоторых родителей недостатки и неудобства онлайн-обучения (ухудшение качества знаний, технические сложности и прочее) более значимы, чем доводы санврачей. Многие не понимают, почему в регионах со сравнительно благополучной ситуацией по коронавирусу, где уже работают кинотеатры, ТРЦ, не возвращают традиционный формат обучения. Кроме того, по статистике, у учащихся дистанционно Covid-19 выявляют чаще, чем у детей, посещающих дежурные классы. В связи с этим, обществу важно понимать, на основе чего санврачи и Минздрав принимают такие непопулярные и спорные решения в образовательной сфере.