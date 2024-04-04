— Всего эвакуировали 705 человек, из них 230 детей. Во время эвакуации было задействовано 112 человек и 39 единиц техники. Сейчас укрепляют дамбу. В случае прорыва водохранилища угроза подтопления пяти сёл остаётся. Талая вода спала, эвакуированные возвращаются в свои дома, — сообщили сегодня, четвертого апреля, в департаменте ЧС ЗКО.

— Вот только вернулись, а вода дошла до посёлка, прибывает. Уже зашла на улицу по окраине. Самое интересное, что нас снова эвакуируют. Возможно, прорвало дамбу, — рассказала жительница Узунколя.

Третьего апреля в ДЧС ЗКО сообщили, в связи с поступлением большого объема талых вод с полей в водохранилище Узунколь Теректинского района создалась угроза его переполнения. Спасатели начали заблаговременно эвакуировать население. Тогда под угрозой подтопления были сёла: Узунколь, Юбилейный, Кемер, Жана Омир и Барбастау, расположенные ниже водохранилища.Между тем, жители села Узунколь рассказали, что некоторые односельчане ещё вчера вернулись в свои дома, а некоторые приехали к себе домой сегодня.В акимате сельского округа подтвердили информацию, что селе снова началась эвакуация. Дамбу не прорвало, сообщили в акимате, на водохранилище были переливы и вода дошла до села Узунколь.