В специализированном межрайонном уголовном суде Актюбинской области рассмотрели уголовное дело в отношении умершего мужчины. Он обвинялся сразу по трем статьям уголовного кодекса - разбой, убийство двух и более лиц и покушение на убийство.

Из материалов дела следует, что ночью 28 марта прошлого года обвиняемый проезжая на велосипеде мимо одного из домов, заметил открытую дверь балкона квартиры на втором этаже и у него возник умысел совершить разбой. В квартире, куда проник мужчина через козырек балкона и газовую трубу, он не нашел денег и ценностей.

Когда от шороха проснулась хозяйка квартиры, злоумышленник нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела. От криков проснулся сын женщины. Он тоже получил ножевые ранения. От полученных травм мать и сын скончались на месте.

– В это время, спавшая в детской комнате малолетняя дочь проснувшись от хрипа и звуков, увидела лежащее окровавленное тело брата и стоящего рядом преступника. Он, увидев девочку, спросил есть ли дома еще кто-нибудь. После этого стал душить ее двумя руками и нанес ножом множественные удары в область шеи, отчего девочка потеряла сознание. Злоумышленник убедившись, что она не подает признаков жизни и подумав, что девочка умерла, скрылся с места преступления, - сообщили в пресс-службе СМУС.

Между тем, самого обвиняемого на суде не было. После задержания он покончил с собой в следственном изоляторе. Однако уголовное дело не прекращалось, на этом настояла мать задержанного. Женщина надеялась доказать невиновность сына. Но всё же следствию удалось доказать обратное. Кроме этого после задержания признательные показания дал и сам подозреваемый. Его вина так же доказана записями с камер уличного видеонаблюдения, анализом абонентского номера по базовой станции, экспертными исследованиями. Обидчика узнала и выжившая девочка.

Приговором суда мужчина признан виновным по всем предъявленным обвинениям, без назначения наказания.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.