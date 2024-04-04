По данным РГП «Казгидромет», подъем уровней воды на реках связаны с теплыми погодными условиями.

Вчера, 3 апреля, на реке Урал в селе Январцево уровень воды составлял 659 сантиметров. Сегодня, 4 апреля, вода поднялась на 42 сантиметров.

Уровень реки Урал в Уральске третьего апреля составлял 600 сантиметров, сегодня, 3 апреля, отметка – 589 сантиметра. В городе вода идет на убывание и связано это с задвижкой льда на реке. Однако директор филиала «Казгидромет» по ЗКО Тлегена Шапанова сказал, что опасную отметку река Урал преодолеет в середине апреля.

Урал в селе Кушум за сутки поднялся на 78 сантиметров. Если вчера, 3 апреля, отметка составляла 434, то сегодня — 512 сантиметров.

Река Чаган поднялась и превысила опасную отметку. Сейчас уровень воды составляет 1 304 сантиметра, при опасной отметке в 1 300 сантиметров.

Река Деркул в селе Белес района Байтерек идет на убывание. За сутки вода ушла на 102 сантимеетра.

Река Деркул – село Таскала идет также идет на убывание. Вчера уровень воды был 396 сантиметров, сегодня 349 сантиметра.

Уровень воды в реке Быковка – село Чеботорево сегодня составляет 815 сантиметров, за сутки вода ушла на 3 сантиметра и движется к безопасной отметке.

Река Рубежка в селе Рубеженское уровень воды составляет 686 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 54 сантиметра.