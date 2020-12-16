- Дорогие западноказахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем Независимости Республики Казахстан - праздником Великой Степи, которую на протяжений многих веков хранили для потомков наши предки! Лидер Алаш Орды Алихан Бокейханов предсказывал, что счастье будущих поколений в единстве и трудолюбии. Надо понимать, что свидетельством этого является миролюбивая политика Елбасы Первого Президента Казахстана и трудовые достижения нашего народа. За годы Независимости в стране проделана большая работа, направленная на повышение качества жизни населения. Общими усилиями развивается сельское хозяйство, строятся заводы, расширяются горизонты ведения малого и среднего бизнеса, создаются новые рабочие места. Набирает обороты строительная отрасль, улучшается жилищное обеспечение казахстанцев. Кроме того, подведено снабжение качественной питьевой водой, голубым топливом, проложена дорожная инфраструктура дороги в самые отдаленные населенные пункты. В следующем году исполняется 30 лет со дня обретения Независимости Республики Казахстан. В этот юбилейный год плодотворным трудом мы приумножим наши успехи, укрепим единство и сплоченность нашего народа! Желаю вам главного богатства - крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья! Пусть в каждой семье нашей страны царит мир, доброта и гармония! Пусть этот год навсегда избавит мир от пандемии вируса, и уже в следующем году мы в добром здравии вместе отпразднуем 30-летний юбилей Независимости нашей страны. С праздником! – написал Гали Искалиев.