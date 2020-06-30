Начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев сообщил, что вызов о пожаре на рынке поступил в 18.10. - Своевременное прибытие наших подразделений помогло локализовать два контейнера со строительным имуществом. Опасность представляло то, что рядом находится рынок "Золотая чаша". Мы отправляли документы в суд, чтобы его закрыли, так как он не соответствует пожарным требованиям. Сейчас пожар локализован, - рассказал Жасулан Джумашев. Стоит отметить, что в одном из контейнеров было три газовых баллона, один из которых взорвался. Начальник ДЧС ЗКО уверил, что он, скорее всего, был пустой, так как взрыв был небольшой. В пресс-службе ДЧС ЗКО уточнили, что на рынке горели 2 контейнера открытым пламенем. - Горели 2 контейнера, переделанные под кафе, 1 контейнер по продаже автомобильных запчастей общей площадью 60 кв.м, огнем поврежден прицеп от легкового автомобиля. Пожар локализован в 18.30 и ликвидирован в 18.40 силами ДЧС. На месте работали 47 сотрудников и 18 единиц техники. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Причина пожара, ущерб и виновные устанавливаются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.