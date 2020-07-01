Иллюстративное фото из архива "МГ" Отменено движение по следующим направлениям: № 19/20 Нур-Султан-Нурлы жол - Атырау отправлением из столицы с 1 июля, из Атырау со 2 июля; № 95/96 Нур-Султан-Нурлы жол - Уральск отправлением из столицы со 2 июля, из Уральска с 3 июля; № 701/702 Алматы-2 - Нур-Султан-Нурлы жол отправлением из Алматы-2 с 1 июля, из столицы со 2 июля. Сообщается, что пассажиры, ранее оформившие билеты на эти поезда, могут вернуть их и получить полную стоимость без удержаний, а также приобрести билеты на другие альтернативные поезда. Узнать актуальную информацию по графику движения пассажирских поездов, о наличии мест и стоимости проезда можно, позвонив в справочную службу 105 (звонок с городского - бесплатно, а с мобильного телефона обойдется в 112 тенге в минуту). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.