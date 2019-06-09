Фото с сайта inbusiness.kz В Нью-Йорке состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого был бой 37-летнего Геннадия Головкина и 35-летнего Стива Роллса в среднем весе. Победу в Madison Square Garden одержал казахстанец, нокаутировавший канадца в четвёртом раунде. Обновлённая статистика боксёров: Головкин: 39 побед – 35 нокаутов, 1 поражение, 1 ничья. Роллс: 19 побед – 10 нокаутов, 1 поражение – 1 нокаут. Для GGG этот поединок стал первым на стриминговой платформе DAZN. С английской компанией он подписал контракт в марте и теперь за три года должен провести шесть боёв. Как сообщают зарубежные СМИ, доход карагандинского панчера от сделки составит больше 100 млн долларов. Головкин больше не тренируется под руководством мексиканского специалиста Абеля Санчеса. Их девятилетнее сотрудничество закончилось после того, как Геннадий в сентябре 2018 года потерпел первое поражение в карьере, уступив по очкам Саулю Альваресу. Соотечественник Санчеса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе отобрал у казахстанца все пояса чемпиона мира, которыми тот владел в среднем весе – от WBA, WBC и IBO. Теперь GGG работает с американцем Джонатоном Бэнксом – бывшим наставником Владимира Кличко.