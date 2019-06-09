Избирательные участки в городе и районах области работают с 7.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители области могут проголосовать за понравившегося им кандидата в президенты с 7 утра до 20.00 на участке, к которому они относятся по месту прописки. Всего в области открыто 533 избирательных участка. На избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от политических партий, наблюдатели аккредитованных иностранных государств, представители ОБСЕ и других международных структур. - В этом году особенность выборов в том, что максимально будут созданы условия для инвалидов. В каждом избирательном участке будут сделаны пандусы, для глухонемых будут представлены сурдопереводчики, для слепых - помощники. Для слабовидящих будут предоставлены лупы. Голосование будет доступно для всех, - сообщил председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков. Нужно отметить, что с утра практически на всех участках наблюдается хорошая явка избирателей. Многие предпочли прийти и проголосовать за кандидата в президенты с утра. Многие приходили на участки с детьми и даже внуками. 19 марта Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия президентаКазахстана. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. По его словам, это было не простым решением. Временно исполнять обязанности президента РК был назначен Касым-Жомарт Токаев. 20 марта Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года. Однако 9 апреля Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам и объявил о назначении досрочных выборов.