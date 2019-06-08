Скриншот с видео Судя по кадрам на видео, инцидент с нападением на полицейского произошел на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ахмедьяра батыра. Случайный прохожий снял на сотовый телефон, как полицейский борется с кем-то. Причем за всем этим наблюдает небольшая группа людей, однако никто не вмешивается. Из машины слышатся крики и нецензурная брань. За рулем находится полицейский. После непродолжительной борьбы с пассажирской стороны выбегает и убегает в неизвестном направлении мужчина. Полицейский выходит из машины с ножом. Стоящие рядом молодые люди предлагают поймать убегающего. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что один из полицейских напал на другого из-за личных неприязненных отношений. - 8 июня в 16.00 в дежурную часть департамента полиции ЗКО поступило сообщение о появлении в мессенджере Whats App видеозаписи, на которой неизвестные лица в гражданской одежде, находясь в салоне автомашины марки "Хундай Туксон", применяют физическую силу в отношении сотрудника полиции в форменной одежде. По изучению видео установлено, что двое дерущихся являются действующими сотрудниками полиции. В ходе разбирательства выяснилось, что между двумя сотрудниками произошел внезапный конфликт на почве личных неприязненных отношений. Материал зарегистрирован в ЕРДР. По данному факту начато досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе полиции.