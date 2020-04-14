Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Informburo.kz. Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина Иллюстративное фото из архива "МГ" Снимать меры ограничения в странах нужно постепенно, и только если система здравоохранения способна отслеживать новые случаи заражения, сказал он. Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. - Наша глобальная взаимосвязь означает, что риск повторной активизации (коронавируса. – Авт.) и возобновления инфицирования будет продолжаться. В конечном счёте, разработка и поставка безопасной и эффективной вакцины будут необходимы для полного прекращения передачи инфекции, – сказал глава ВОЗ во время ежедневного брифинга. Он отметил, что темпы распространения вируса гораздо выше, чем замедления – в некоторых странах число инфицированных удваивается каждые три-четыре дня. Это значит, что снимать меры ограничения нужно очень постепенно при постоянном контроле и только в том случае, когда система здравоохранения способна отслеживать новые случае заражения и лечить их, а также готова эффективно справиться с возможной повторной вспышкой. Глава ВОЗ подчеркнул, что Covid-19 распространяется очень быстро там, где сосредоточено большое количество людей, например, в домах престарелых. Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что раннее выявление, тестирование и отслеживание каждого контакта имеет важное значение для прекращения передачи. По данным ООН, в мире выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 111 тысяч человек. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 13 апреля в стране подтверждены 1091 случаев регистрации коронавируса.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  