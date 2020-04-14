Последние два случая были зарегистрированы 13 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заболевший коронавирусом житель Атырау прилетел из Турции 10 дней назад Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба, в первом случае пациентка, была обследована в связи с тем, что прибыла из Российской Федерации. - На посту "Таскала" сотрудниками СКП проведено анкетирование и бесконтактная термометрия. Жалоб не было. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача была направлена в карантинный стационар для лабораторного обследования на COVID-19. Второй пациент была обследована как близкий контакт с медицинским работником, у которой ранее была выявлена инфекция. По результатам диагностического исследования ПЦР у обеих были уточнены диагноз COVID-19, - пояснили в оперативном штабе. Стоит отметить, что в настоящее время пациенты госпитализированы в инфекционных больницу. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. По состоянию на 14 апреля в регионе выявлено 11 человек с инфекцией COVID-19. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля в стране подтверждены 1091 случаев регистрации коронавируса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.