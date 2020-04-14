Таким образом, число жертв опасной инфекции в стране достигло 14 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  134 аппарата искусственной вентиляции легких имеется в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" На утро 14 апреля в Казахстане зарегистрированы еще две смерти от коронавирусной инфекции. Летальные случаи зафиксированы в городах Нур-Султан и Шымкент. Между тем, в стране зарегистрировано еще 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в г. Нур-Султан – 4, в г. Алматы – 75, в г. Шымкент – 1, в Карагандинской области – 1, в Атырауской области – 1, в Жамбылской области – 3, в Туркестанской области – 3. Всего в стране подтверждены 1179 случаев регистрации коронавируса, из них: в Алматы – 346, в Нур-Султане – 264, в Кызылординской области – 119, в Карагандинской области – 78, в Акмолинской области – 73, в Атырауской области – 63, в Жамбылской области – 49, в Туркестанской области – 47, в г. Шымкент – 39, в СКО – 26, в Алматинской области – 22, в Актюбинской области – 11, в ЗКО – 11, в Мангистауской области – 10, в Павлодарской области – 10, в ВКО – 8, в Костанайской области – 3. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1179, вылечились - 138 человек. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.