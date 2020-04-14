Актюбинские полицейские задержали мужчин, которые занимались незаконными междугородними перевозками
Один из задержанных является представителем фармацевтической компании, перевозившей лекарственные средства из Актобе в Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
13 апреля на блокпосту №1 при выезде из городе Актобе в Хобдинском направлении остановлена автомашина «Хонда-Элюзион», в салоне которой находились пять пассажиров. При проверке оказалось, что водитель автомашины с представителем фармацевтической компании осуществлял перевозку лекарственных средств из Актобе в город Уральск.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с помощью приложения "Индрайвер" молодые люди собрали пассажиров в Актобе, желающих выехать в ЗКО. У четверых пассажиров не оказалось соответствующих разрешительных документов на проезд блокпостов. В отношении них полицейские составили административные протокола по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения" и на водителя составлен протокол по статье 478 КоАП РК «Действия, провоцирующие нарушение общественного порядка в условия чрезвычайного положения», материалы направлены в специализированный административный суд города Актобе для принятия решения.
- Департамент полиции призывает граждан не пользоваться услугами незаконных перевозчиков и исполнять все требования, предъявляемые при режиме чрезвычайного положения. Подобные правонарушения будут жестко пресекаться. К тому же на блокпостах с целью недопущения коррупционных правонарушений ужесточен контроль над сотрудниками полиции. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, которые прежде всего направлены на профилактику и не распространение инфекции. Берегите себя и своих близких, - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1091, вылечились 138 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.
Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области
