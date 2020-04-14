Один из задержанных является представителем фармацевтической компании, перевозившей лекарственные средства из Актобе в Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Актюбинские полицейские задержали мужчин, которые занимались незаконными междугородними перевозками 13 апреля на блокпосту №1 при выезде из городе Актобе в Хобдинском направлении остановлена автомашина «Хонда-Элюзион», в салоне которой находились пять пассажиров. При проверке оказалось, что водитель автомашины с представителем фармацевтической компании осуществлял перевозку лекарственных средств из Актобе в город Уральск. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области,  с помощью приложения "Индрайвер" молодые люди собрали пассажиров в Актобе, желающих выехать в ЗКО. У четверых пассажиров не оказалось соответствующих разрешительных документов на проезд блокпостов. В отношении них полицейские составили административные протокола по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения" и на водителя составлен протокол по статье 478 КоАП РК «Действия, провоцирующие нарушение общественного порядка в условия чрезвычайного положения», материалы направлены в специализированный административный суд города Актобе для принятия решения. - Департамент полиции призывает граждан не пользоваться услугами незаконных перевозчиков и исполнять все требования, предъявляемые при режиме чрезвычайного положения. Подобные правонарушения будут жестко пресекаться. К тому же на блокпостах с целью недопущения коррупционных правонарушений ужесточен контроль над сотрудниками полиции. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, которые прежде всего направлены на профилактику и не распространение инфекции. Берегите себя и своих близких, - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1091, вылечились 138 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Актюбинские полицейские задержали мужчин, которые занимались незаконными междугородними перевозками Актюбинские полицейские задержали мужчин, которые занимались незаконными междугородними перевозками Актюбинские полицейские задержали мужчин, которые занимались незаконными междугородними перевозками Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области 