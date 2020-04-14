Женщина до сих пор находится в областной инфекционной больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО 4-летний ребенок отравился ртутью Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова рассказала, что больная коронавирусом находится в стабильном состоянии. - Она еще на лечении. Каждый организм реагирует на болезнь по-своему, к тому же у нее имеются сопутствующие патологии. Мы делали контрольный анализ на коронавирус, однако он дал положительный результат, поэтому пациентка пока останется в больнице. Немного позже будет проведен повторный тест на наличие коронавирусной инфекции, - сообщила Надия Ахметова. Директор инфекционной больницы отметила, что женщина после полного выздоровления и выписки две недели будет находиться на домашнем карантине. Напомним, женщина из Аксая стала одной из первых в области, у кого была обнаружена коронавирусная инфекция 29 марта. Она и жительница Уральска, у которой также подтвердился коронавирус, были помещены в областную инфекционную больницу. Жительницу Уральска выписали из больницы 12 апреля, теперь она 2 недели будет на домашнем карантине. Первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1179, вылечились 138 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.