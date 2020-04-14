Анализы на наличие опасной инфекции будут сдавать представители СМИ, работающие на передовой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау журналисты будут проходить экспресс-тесты на коронавирус Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом 12 апреля на брифинге в региональной службе коммуникаций Атырауской области заявила заместитель акима города Атырау Бакытгуль Хаменова. По словам спикера, сегодня журналисты, операторы и фотографы выполняют важную функцию в непростое для страны время. - По решению Оперативного штаба по обеспечению режима ЧП все журналисты, работающие на передовой и обеспечивающие жителей Атырауской области оперативной и достоверной информацией, теперь будут проходить экспресс-тесты на коронавирус. Мы намерены уделять особое внимание представителям всем профессий, где люди рискуют своим здоровьем и здоровьем своих близких, - сказала Бакытгуль Хаменова. Отметим, что в Атырау к группе риска относятся медики, полицейские, военнослужащие, теперь и журналисты. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 13 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1179, вылечились 138 человек, умерли - 14. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.