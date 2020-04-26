Главный санврач ЗКО прокомментировал жалобу на запрет передвижения людей старше 65
Показатель заболеваемости COVID-19 составляет 15,6 на 100 тысяч населения.
Из ответа главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева следует, что на территории Западно Казахстанской области с начала апреля отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции нового типа COVID-19, показатель заболеваемости составляет 15,6 на 100 тысяч населения. Темпы прироста заболеваемости за 23-24 апреля. составляют от 9,7% до 17,4 %.
- Несмотря на то, что основную заболеваемость COVID-19, составляют завозные случаи (93,3%), благодаря своевременно принятым ограничительным мероприятиям, а именно усиленного карантина удается сдерживать контактную заболеваемость (количество контактных случаев составляет 11,6%), в области не зарегистрировано ни одного местного случая среди населения. При распространении заболеваемости COVID-19 в области, лица старше 65 лет, согласно данным Всемирной организации здравоохранения это наиболее уязвимые слои населения, относятся к группе риска и подвержены более тяжёлому течению болезни. Учитывая мировой опыт по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, такие меры, как социальное дистанцирование и карантин с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Республики Казахстан остаются наиболее эффективной тактикой защиты наиболее уязвимой группы людей во время этой пандемии. Введение временных ограничений, в том числе в части запрета на передвижение лицам от 65 лет и старше направлено на охрану здоровья и жизни пожилых людей, и ни в коем случае не может расцениваться как дискриминация по возрастному признаку, - говорится в ответе главного санврача области.
Вместе с тем, в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг отмечают, что такая же мера (запрет на выход из дома людей старше 65 лет – прим.автора) введена во всех регионах страны.
- Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции просит жителей ЗКО соблюдать меры профилактики, а также режим самоизоляции, - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что директор филиала международного бюро по правам человека и соблюдению законности Павел Кочетков обратился с жалобой в Генпрокуратуру и к уполномоченному по правам человека РК на постановление главного санврача ЗКО. Уральцев возмутил запрет на передвижение по городу и районам людей старше 65 лет.
