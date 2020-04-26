Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, 26 апреля в 3.10 во дворе частного жилого дома по улице Токая горели хозпостройка и автомобиль «ВАЗ-2104". Общая площадь возгорания составила 70 кв.м. - В ходе развития пожара была угроза взрыва бытовых газовых баллонов, но мужество, героизм и самое главное оперативность пожарных бойцов предотвратили трагедию. В итоге 2 бытовых газовых баллона извлекли из огня. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Пожар ликвидирован в 4.46 силами Службы пожаротушения ДЧС ЗКО, - рассказал Ерлан Турегелдиев. В ДЧС ЗКО рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности: - следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов. - не оставляйте включёнными газовые и электрические приборы без присмотра. - не оставляйте детей без присмотра, обучите их действиям при пожаре. - при малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещение, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения. - не курите в постели. Помните, сигареты и алкоголь - активные «соучастники» пожара.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.