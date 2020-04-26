Иллюстративное фото из архива "МГ" С 22 апреля в Актюбинской области начали проводить экспресс тестирование полицейских, активно задействованных на мероприятиях по борьбе с КВИ. Стражи порядка обеспечивают безопасность граждан и предписания санитарных врачей по нераспространению инфекции. В частности, полицейские задействованы на блокпостах на дорогах области, где они проверяют весь транзитный и въезжающий в регион транспорт. Они также участвуют в составе мобильных групп и сопровождают транспорт с въезжающими в регион казахстанскими гражданами, вахтовиками, студентами из РФ и других стран. Полицейские несут круглосуточную службу по охране подъездов в Актобе, которые закрыты на карантин, также в оцеплении сотрудников правоохранительных органов находятся провизорные, карантинные и инфекционные госпитали города в целях предотвращения каких-либо контактов пациентов с другими гражданами. По словам главного санитарного врача ДП Актюбинской области Абдигаппара Енсепова, всех полицейских, задействованных в мероприятиях, по борьбе с КВИ, проверяют посредством экспресс тестов. На сегодняшний день тестированием охвачено 186 полицейских, у всех результаты отрицательные. На сегодняшний день среди полицейских Актюбинской области не выявлено зараженных с КВИ. Всего департаменту полиции было передано от местных исполнительных органов 1000 тестов, в ближайшее время ожидается поступление дополнительной партии тестов. Работа по активному выявлению возможных пациентов КВИ посредством экспресса тестов продолжится до конца карантинных мероприятий. Кроме того, с полицейскими проведен инструктаж по мерам предосторожности при несении службы в целях профилактики КВИ, по правилам одевания защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Полицейские, задействованные на мероприятиях по борьбе с КВИ, полностью оснащены специальными защитными костюмами, которые шьет ТОО «Енбек Актобе» по заказу ДП Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.